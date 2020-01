Jungadler siegen ohne Gegentor

Mannheim.Das erste Heimspiel des Jahres 2020 ist für die Jungadler Mannheim gut verlaufen. Der Tabellenzweite der U-20-DNL-Division I schlug die fünftplatzierten Eisbären Juniors Berlin in überzeugender Manier mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Während Jungadler-Torhüter Arno Tiefensee auch dank seiner Vorderleute sein Tor sauber hielt, machten die Hausherren in der Nebenhalle Süd der SAP Arena von Beginn an Druck. In Überzahl war es Fabrizio Pilu, der zum 1:0 (11.) traf.

Auch in Drittel zwei nutzte der Titelverteidiger eine Überzahl, als Philipp Preto von der blauen Linie abzog und Oleg Tschwanow den Schuss seines Teamkameraden unhaltbar für den Berliner Torwart Rihards Babulis zum 2:0 (25.) ins Tor ablenkte. Lukas Ribarik legte das 3:0 (38.) nach. and

