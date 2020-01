Jungadler siegen und verlieren Elias

Landshut/Augsburg.Die Auswärtsfahrt nach Bayern hat sich für die Jungadler Mannheim nur bedingt gelohnt. So fuhr der Tabellenzweite der U 20 DNL Division I am Sonntag beim EV Landshut einen 9:3 (2:2, 5:1, 2:0)-Sieg ein, am Samstag gab es einen 6:4 (3:3, 2:0, 1:1)-Erfolg beim Augsburger EV. In Landshut mussten die Jungadler mit Florian Elias aber auf ihren besten Torjäger verzichten, der sich ausgerechnet in seiner Heimatstadt Augsburg verletzte, nachdem er zuvor seine Saisontore 21 und 22 erzielt hatte. „Florian ist in die Bande gerauscht und hat einen Cut am Knie. Da wohl der Schleimbeutel betroffen ist, muss das operiert werden“, berichtet Jungadler-Headcoach Frank Fischöder. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020