Jungadler unter Druck

Berlin.Der Auftakt in der Play-off-Finalserie der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga (DNL) ist für den Titelverteidiger Jungadler Mannheim gründlich daneben gegangen. Im Berliner Wellblechpalast siegten die Eisbären Juniors in Spiel eins der „Best of Three“-Serie mit 5:2 (3:1, 0:1 2:0). Durch die Niederlage steht das Team von Frank Fischöder im Heimspiel am Samstag (16.45 Uhr, Nebenhalle Süd der SAP Arena) mit dem Rücken zur Wand. Nur mit einem Sieg erzwingen die Blau-Weiß-Roten ein drittes Spiel am Sonntag (11 Uhr) in Mannheim.

Ohne die beiden Langzeitverletzten Tim Fleischer (Kahnbeinbruch) und Moritz Seider (Mittelfußbruch) starteten die Jungadler optimal. Die 1:0-Führung von Denis Majewski (10.) brachte aber keine Sicherheit ins Spiel der Mannheimer, nur 44 Sekunden später kassierten sie das 1:1 durch Maximilian Adam. Die Berliner legten in Abschnitt eins noch die Überzahltore von Nino Kinder (13.) und Brian Bölke (17.) nach. Im zweiten Drittel ließen die Jungadler eine fünfminütige Überzahl ungenutzt, doch nur wenige Sekunden danach verkürzte Tim Lutz auf 2:3 (38.). Nach Toren von Magnus Eisenmenger (49.) und Tom Knobloch (58.) jubelten aber die Berliner.