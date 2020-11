Jungadler wundern sich

Mannheim.Die Hoffnung der Jungadler Mannheim, am 5./6. Dezember den Ligaspielbetrieb in der U 20 DNL Division I fortsetzen zu können, hat sich mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns zerschlagen. „Der Deutsche Eishockey-Bund hat den Vereinen mitgeteilt, dass der Spielbetrieb in den DEB-Nachwuchsligen bis zum 10. Januar weiter ruhen soll. Der Verband will Gespräche mit den Sportministern der Länder führen, damit dann zumindest in der Division I der U 20 und vielleicht auch der Division I der U 17 der Ligaspielbetrieb wieder aufgenommen werden kann“, sagt Jungadler-Vorstand Claudio Preto.

Die Situation quittiert Preto mit Kopfschütteln. „Wir haben Spieler in unserer Mannschaft, die in rund drei Monaten aus dem Nachwuchsbereich raus sind, dann geht es für sie in den Profibereich. Der DEB hat es mittlerweile geschafft, die Frauen-Bundesliga in den Leistungssport einordnen zu lassen, aber nicht die höchste Nachwuchsspielklasse, aus der nicht nur die künftigen DEL-Profis, sondern auch die künftigen Nationalspieler kommen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich hoffe sehr, dass sich das bald ändert.“ and

