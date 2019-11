Jungadler zurück im Liga-Alltag

Mannheim.Am Samstag (16.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) empfangen die Jungadler Mannheim in der U 20 DNL Division I die Düsseldorfer EG in der Nebenhalle Süd der SAP Arena. Zuletzt waren einige Jungadler im DEB-Trikot im Einsatz: Arno Tiefensee, Arkadiusz Dziambor, Fabrizio Pilu, Simon Stowasser Noah Dunham, Florian Elias und Julius Ramoser (alle U-20-Jungadler) belegten mit der deutschen U 18 beim Vier-Nationen-Turnier in Dänemark Platz zwei. Für Roman Zap, Yannick Proske, Maxim Rausch (alle U-20-Jungadler), Philip Hecht und Malte Kreuzlin (beide U-17-Jungadler) reichte es mit der deutschen U 17 in Frankreich nur für Platz vier. and

