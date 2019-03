Jungadlern fehlt ein Sieg zum Titel

Mannheim.Matchball für die Jungadler. Für die Mannheimer Talente ist die achte deutsche Meisterschaft in Folge und die 16. insgesamt nur noch einen Sieg entfernt. Am Mittwochabend gewann der Eishockey-Nachwuchs das erste Spiel im Play-off-Finale der U 20 DNL Division I bei den Kölner Junghaien durch die Tore von Sebastian Hon (1.), Louis Brune (18.) und Moritz Raab (38.) mit 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Die Mannschaft von Trainer Frank Fischöder ging damit in der Serie „Best of Three“ mit 1:0 in Führung.

Bereits am Samstag (16.45 Uhr/ live bei sportdeutschland.tv) können die Jungadler in der Nebenhalle Süd der SAP Arena vor heimischer Kulisse den noch benötigten zweiten Erfolg holen und sich erneut zum Meister krönen. Bei einem Kölner Sieg käme es am Sonntag (11 Uhr/ sportdeutschland.tv) in Mannheim zu Spiel drei.

