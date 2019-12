Mit sechs Punkten in die WM-Pause

Mannheim.Zum Jahresabschluss haben sich die Jungadler Mannheim sechs Punkte unter den Weihnachtsbaum gelegt. Durch zwei klare 5:2-Siege beim Tabellendritten Düsseldorfer EG, festigte der Mannheimer Eishockey-Nachwuchs Platz zwei in der Tabelle der U-20-DNL Division I.

In der ersten Partie waren es Roman Zap (2.), Arkadiusz Dziambor (9. und 15.), Jan-Luca Schumacher mit einem verwandelten Penalty (50.) und Tim Gorgenländer (57.), die für die Mannheimer den 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)-Erfolg herausschossen. Am Sonntag zeichneten Denis Majweski (1.), Roman Zap (6.), Noah Dunham (37./44.) und John Magnus Broda (60.) für die Treffer zum erneuten 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)-Sieg verantwortlich.

Die U-20-Liga geht nun wegen der bevorstehenden U-20-WM in Tschechien (26. Dezember bis 5. Januar) in eine vierwöchige Spielpause bis zum 11. Januar. and

