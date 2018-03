Mit Wut im Bauch zum Kantersieg

Anzeige

Mannheim.Statt der angepeilten sechs Punkte in den letzten beiden DNL-Hauptrundenspielen, konnten die Jungadler Mannheim gegen den Tabellensechsten Augsburger EV nur vier Zähler für sich verbuchen. Am Samstag musste sich der Spitzenreiter den Schwaben überraschend mit 5:6 (1:2, 1:0, 3:3, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

„Wir waren nicht bereit“, ärgerte sich Jungadler-Cheftrainer Frank Fischöder über die Heimniederlage. Deshalb wollten es die Blau-Weiß-Roten gestern mit einer Portion Wut im Bauch gegen das AEV-Team besser machen, was mit einem 12:2 (2:1, 4:1, 6:0)-Kantersieg bestens gelang. Dass die Jungadler am Samstag zumindest zu einem Zähler kamen, hatten sie Sebastian Hon zu verdanken, der 13 Sekunden vor Spielende das 5:5 erzielte. and