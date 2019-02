Nur ein Punkt für die Jungadler

Mannheim.Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich die Jungadler Mannheim nach der Rückkehr von Nordamerikareisen in der heimischen Liga zunächst schwer tun. Insofern kam die 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)-Heimniederlage am Samstag gegen den Tabellendritten EV Landshut nicht völlig überraschend. Die gestrige Eishockey- Partie verlor der Tabellenführer der U 20 DNL Division I gegen den EVL mit 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung und sicherte sich damit wenigstens einen Punkt.

Erst 30 Sekunden vor Schluss gelang den Niederbayern in Überzahl durch Rok Kapel der 3:3-Ausgleich, als sie nach der Herausnahme des Torhüters Sechs gegen Vier spielten. Nach 1:17 Minuten in der Verlängerung ließ Elias Lindner den EVL endgültig jubeln. Simon Thiel, Denis Majewski und Jan Nijenhuis hatten die Blau-Weiß-Roten mit 3:2 in Führung gebracht. Am Samstag trafen Paul Kranz und Jan-Luca Schumacher für die Jungadler.

