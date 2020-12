200 gelbe Sterne verbreiten weihnachtlichen Glanz

Sie sollen Zeichen sein der Freude, Zuversicht verbreiten und Licht bringen in düstere Tage: gelbe Sterne, die Gabi Blum und Christel Hörr-Nusselt von der Geschichtswerkstatt Käfertal, im Stadtteil an öffentliche und private Einrichtungen verteilt haben. Ob Polizei, Feuerwehr (Bild), Schulen und Kitas oder der Wünschewagen – alle wurden mit Herrnhuter Exemplaren bedacht. Allein am Rathaus hängen zwölf Sterne, weitere wurden am Wochenende am Kirchplatz angebracht. Die Sterne werden zunächst an Privatpersonen verkauft, ein Teil des Erlöses später für die Aktion verwandt. Der Bezirksbeirat unterstützt die Initiative, OB Kurz hat die Schirmherrschaft übernommen. „Wir pflegen und stärken Kontakte“, freut sich Hörr-Nusselt und betont: „Unser Stern möchte Frieden und Harmonie bringen, das Licht ist für alle da, gleich welcher Herkunft oder Religion.“ Erstmals wurden auf Franklin Initiativen bedacht – ein leuchtendes Zeichen für die Verbindung zum neuen Stadtteil. Begonnen hat die Aktion 2016 – seither sorgen die Sterne in Käfertal für weihnachtliche Atmosphäre. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020