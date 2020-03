33 Jahre aktiv in der Bütt

41 Jahre jung ist er, aber er steht schon 33 Jahre in der Bütt: Dafür haben die Käfertaler „Spargelstecher“ nun ihren Präsidenten Alexander Boppel geehrt. „Du hast uns seither immer wieder zum Lachen gebracht oder als Sänger den Saal gerockt“, erinnerte Senatspräsident Bernhard Mäder jetzt bei der Veranstaltung des Vereins im Gemeindetreff im DJK-Sport- und Gemeindezentrum in Käfertal zum Kampagnenabschluss an die zahlreichen Auftritte.

Schon als kleiner Bub hatte Alexander, bei Doppelbütten an der Seite seines Vaters Michael Boppel, große Lacherfolge erzielt. Inzwischen tritt er als Büttenredner auf, ist federführend bei dem Programmbeitrag des Elferrats und bewährt sich immer wieder als Stimmungsmacher. Da ist er über die „Spargelstecher“ hinaus gefragt, etwa bei den Heddesheimer „Grumbe“.

„Grandiose Kampagne“

„Er ist mit Herz und Seele Fasnachter“, so Mäder. Er lobte auch den Zusammenhalt des gesamten Elferrats und den Erfolg des Vereins, der „spitzenmäßig“ sei: „Es macht einfach Spaß, ein Spargelstecher zu sein“, so Mäder.

„Es macht Spaß, ist aber auch anstrengend“, entgegnete Alexander Boppel. Eine Ehrung in der Kampagne hatte er bescheiden abgewehrt. Nun wählte Mäder den Kampagnenabschluss, zu dem sich die „Spargelstecher“ immer erst lange nach Aschermittwoch treffen. „Wir haben erst einmal dreieinhalb Tage gebraucht, um im Gemeindezentrum abzubauen, damit dort wieder Sport gemacht werden kann“, erläuterte Boppel. Die Kampagne, deren Höhepunkte noch mal ein Film von Peter Sauer dokumentierte, sei aber „sehr erfolgreich“ verlaufen: „Wir hatten immer volles Haus, das Ordensfest war übervoll, wir mussten bei der Kinderfasnacht und dem Sportlerfasching sogar Leute wegschicken – das tut weh“, so der Präsident: „Es war wirklich eine grandiose Kampagne, mehr geht fast nicht“.

Er dankte besonders der scheidenden „Spargelstecher“-Prinzessin Loredana Cammalleri, die wiederum ihren Helfern und Begleitern, besonders der Garde und Elferrat Ruhi Gezici, dankte. „Es war wunderschön, es waren unvergessliche Stunden, und ich habe auch Erfahrungen gemacht, die wertvoll fürs Leben waren“, verabschiedete sie sich. Sie will dem Verein, in dem sie vorher nicht aktiv war, aber erhalten bleiben.

Auf die „Spargelstecher“ waren in der fasnachtsfreien Zeit Arbeiten im Gemeindezentrum. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie in Eigenarbeit den gesamten Gemeindetreff im Untergeschoss renoviert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020