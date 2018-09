39 Teams beim Rennen dabei

Bei hochsommerlichen Temperaturen feierte der Verein für Deutsche Schäferhunde auf dem Vereinsgelände der Ortsgruppe in der Wasserwerkstr. 259, in Käfertal sein Sommerfest. Ab 15 Uhr fanden sich nach und nach rund 140 Vereinsmitglieder und Gäste ein. Ein großes Kuchenbuffet und ein reichhaltiges Salatbuffet, dazu Steaks und verschiedene Grillwürstschen machten richtig Appetit.

Der Höhepunkt an diesem Tag aber war das Hunderennen. Mit 39 Teilnehmern herrschte ein vergnügliches Treiben. Das Rennen war eingeteilt in die Sparten Welpen, Junghunde, Mini, Midi, Maxi und Senioren. Es waren verschiedene Rassen und Mischlinge vertreten. Dank großzügiger Sponsoren konnte jeder Teilnehmer am Ende für seinen Vierbeiner nicht nur einen Preis entgegen nehmen, es gab jeweils auch eine Urkunde. Für die ersten drei Platzierten in jeder Sparte wurden Sonderpreise und Medaillen verliehen. Und während Vierbeiner mit Herrchen oder Frauchen über das Gelände jagten, konnten sich die Jüngsten beim Torwandschießen üben oder sich schminken lassen. Für die musikalische Stimmung sorgte DJ Dennis. Er sorgte dafür, dass den ganzen Abend über kräftig getanzt wurde. dir/red

