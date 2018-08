„60 000 Autos nicht vergessen“

Anzeige

Der Grundsatzbeschluss über die Neugestaltung der B 38 – angedacht ist ein Rückbau vom jetzigen Autobahncharakter zum Stadtboulevard – ist auf Herbst verschoben worden (wir berichteten in unserer Lokalausgabe). Dass dies aus gutem Grund geschehen ist, war jetzt den Bedenken zu entnehmen, die in Käfertaler Bezirksbeiratssitzung geäußert wurden. Das Stadtteilgremium hatte die Verwaltung gebeten, den Sachstand zur B 38 vorzustellen. Vor allem aus dem CDU-Lager gab es kritische Stimmen zur zukünftigen Verkehrsbelastung.

Georg Herrmann führte Studien an, die eher auf eine Zunahme des Individualverkehrs hinweisen. So habe eine Forsa-Umfrage ergeben, dass 82 Prozent der Befragten dem Auto eine große Bedeutung beimessen. Laut einer anderen Studie kämen 73 Prozent der Leute mit dem Auto zur Arbeit. „60 000 Autos, die auf der B 38 täglich stadteinwärts fahren – ich habe keine Idee, wie sie sich das vorstellen“, meinte Herrmann. Schon jetzt bilde sich ein massiver Rückstau auf der L 597 in Richtung Wallstadt. „Wir können nicht eine Straße mal eben verändern und 60 000 Fahrzeuge außer Acht lassen“, bemerkte auch Michael Mayer. Er befürchtet, dass sich die Autofahrer andere Wege suchen und der Verkehr in den umliegenden Gewerbe- und Wohngebieten zunehmen wird: „Bitte klären sie, wo die Verkehrsströme hinfließen“.

Verkehrszunahme prognostiziert

Alexander Hartung (CDU) sah noch viele Fragen unbeantwortet: „Wie kommen die Leute nach Käfertal? Wie über die B 38?“ Er bezeichnete die vorliegende Planung als „Flickwerk“ und prophezeite: „Wir werden in Käfertal ein totales Verkehrschaos bekommen.“ Alle seriösen Prognosen gingen davon aus, dass der Autoverkehr zunehmen werde. Er appellierte, sich zusammenzusetzen und die ungelösten Probleme gemeinsam anzugehen.“ Generell sahen die CDU-Bezirksbeiräte die Realitäten vor Ort wenig berücksichtigt.