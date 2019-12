70 Sterne erstrahlen

Den Anfang machte die Blumen-Apotheke im Jahr 2016 – dieses Jahr werden 70 Herrenhuter Sterne in Käfertal für weihnachtliche Atmosphäre sorgen und die Adventszeit beleuchte. Die Idee machte rasch Furore, und sie wurde von den Aktiven des „lebendigen Adventskalenders“ und der Geschichtswerkstatt Käfertal aufgenommen. Jetzt wurden die Sterne mit Unterstützung des Bezirksbeirats und der beiden Elektro-Firmen Hartmann und Köhler erstmals auch am rathaus und am Kirchplatz angebracht.

OB als Schirmherr

Die Schirmherrschaft über die Aktion hat Oberbürgermeister Peter Kurz übernommen. Christl Hörr-Nusselt von der Geschichtswerkstatt: „So ist das Licht von einem Stern ausgehend immer weitergezogen und erleuchtet jetzt ganz Käfertal in weihnachtlichem Glanz“. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019