Ab jetzt sind alle Stars

Biemenhorst kurz vor der holländischen Grenze ist keine allzu bekannte Stadt, der Sportverein spielt in der Bezirksliga Fußball, und doch gehen von der Stadt wichtige Impulse aus für Mannheim: „Ich habe Freunde dort besucht“, erzählt der Sportdirektor des Käfertaler Sport-Club 1910, Peter Sebert: „Da lag so ein Heft auf dem Tisch“, es war ein Fußball-Sticker-Heft oder Sammelbilderalbum, nur dass auf den Bildchen keine Profis, Weltmeister- oder Europameister abgebildet waren, sondern die Akteure des SV Biemenhorst. „Das wäre doch auch was für den Sport Club Käfertal“, sagte der Sportdirektor zu den Anfängen dieser Idee. Jedenfalls hat er damit in Käfertal einen „Riesenhype“ ausgelöst, „der ganze Verein ist wie elektrisiert.“

Knappe fünf Monate dauerten die Vorbereitungen, die unter der Federführung der Berliner Firma Sticker Stars liefen. Mit dabei ist auch der Rewe-Supermarkt am Dornheimer Ring, der als Werbe- und Vertriebspartner die Alben und die Aufklebebilder exklusiv verkauft. „Am Ende haben alle was von der Zusammenarbeit“, freut sich Sebert.

Von Bambini-Ballschule bis AH

Alleine vier Wochen dauerte das Fotografieren der Stars des SC Käfertal: „Wir haben fast 500 aktive Mitglieder, von der Ballschule der Bambinis bis hin zu den alten Herren. Die wollten natürlich alle mit ins Album.“ Inzwischen wurde das Sammelbilderalbum des Sport Club Käfertal offiziell vorgestellt. Bei der Kick-off Party auf dem Rewe-Parkplatz strömten die Kinder scharenweise aus dem Supermarkt, ein glückliches Lächeln im Gesicht und in der Hand das Sammelalbum mit den ersten Bildchen: „Mein Papa kauft mir noch 100 Bildchen“, sagt ein kleiner Fußballer ganz stolz. Nervös reißt er die Packungen mit den Bildchen auf, aber er selber war nicht dabei. Seinen Trainer hat er schon entdeckt, auch den Sticker von seinem besten Kumpel.

Neben ihm sitzt Louis, auch er reißt Packung um Packung auf und klebt eifrig Bildchen ins Album. Und natürlich ist auch er auf der Suche nach seinem eigenen Foto. Dabei bräuchte Louis ihn gar nicht suchen, denn er ist ja schon auf der Titelseite des Sammelbilderalbums abgebildet.

„Einfach goldig aussehen“, sagt seine Mutter auf die Frage, wie man auf die Titelseite kommt: „Es sollte eine Überraschung werden, dass er auf der Titelseite ist, aber es wussten zu viele, irgendjemand hat es ihm dann gesagt.“

„Hat jemand mich?“, fragt ein Junge ganz nervös, während Nico gerade mit Kevin die ersten Dubletten tauscht. Der erste Vorsitzende des Sport Clubs, Volker Eitel, ist ebenfalls begeistert und berichtet von weiteren Vorteilen des Albums: „Wir lernen die Leute mit Namen und Gesicht kennen, wir haben so viele Neuzugänge. Und auch für die Erinnerungen ist das Album gut, das ist eine kleine Chronik.“ Im Hintergrund plötzlich ein Schrei: „Ich hab mich gefunden.“

„Es ist eine super Atmosphäre und gute Stimmung“, wie auch Dominik Siefert berichtet: „Ich hätte nicht mit so viel Andrang gerechnet.“ Der stellvertretende Supermarktleiter ist bei dem Wetter zufrieden mit der Aktion und berichtet auch über die Zusammenarbeit mit dem Sport Club. Am 16. November gibt es einen Tauschtag für doppelte und fehlende Sammelbilder.

