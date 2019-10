Abend in Südtiroler Farben

Da heizten zwei Vollprofis mächtig ein: Beim Herbstfest zugunsten des Hospizes St. Vincent im Josef-Bauer-Haus wackelten fast die Wände. Die Rodensteiner – zwei Burschen aus dem Odenwald – machten dem Motto eines Südtiroler Abends alle Ehre. Florian Koch und Marcus Greim ließen es in ihren „Krachledernen“ so richtig krachen. Die beiden Musikanten sorgten für Superstimmung und fetzige Gaudi.

Koch, ausgebildet an der Trompete, und Greim, versiert am Akkordeon, erlernten weitere Instrumente wie Keyboard, Steirische Harmonika und Gitarre. Diese musikalische Vielfalt, ergänzt durch einen mehrstimmigen Gesang und das sympathische, spitzbübige Auftreten der beiden Musiker, ließen auch diesen Abend zu einem Feuerwerk an Abwechslung und guter Laune werden.

Saal festlich dekoriert

Dazu passte schon beim Eintreten in den Saal die Dekoration, die Südtirol in den Farben Grün und Rot zur Ehre gereichte. Mit einer Vesperplatte begann das zünftige auch für die rund 150 Gäste im Josef-Bauer-Haus. Hausherr Bernd Nauwartat, der auch Präsident der Löwenjäger ist, hatte keine Mühen gescheut und den Saal trotz umfangreicher Umbauarbeiten im Haus zusammen mit seinem Team festlich hergerichtet. Für die musikalische Untermalung des Essens sorgte Thomas Wörner.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Roland Hartung, begrüßte unter anderem Dekan Karl Jung sowie Regina Hertlein und Roman Nitsch vom Caritasverband, aber auch die Leiterin des Hospizes, Gabriele Andres. Hartung hatte zur Eile gedrängt: „Wir wollen gleich anfangen, damit es schnell was zu essen gibt.“ Der Förderverein und die Löwenjäger veranstalten dieses Herbstfest seit vielen Jahren gemeinsam „Wir haben halt Erfahrung mit so großen Veranstaltungen. Außerdem ist das ja eine gute Sache, für die wir uns einsetzen“, so der Ehrenvorsitzende der Löwenjäger, Walter Dörr.

Hartung überreichte Roman Nitsch und Elfie Claus jeweils einen Wasserturm aus Schokolade. Da schmeckte der Schweinebraten mit Speckknödeln und Kümmelkraut noch besser, ehe es am Büfett Marillentopfenknödel mit Vanillesauce gab. Das entsprach dem Motto, des Fördervereins: „Es geht darum, den verbleibenden Stunden Leben hinzuzufügen, und nicht dem verbleibenden Leben Tage“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019