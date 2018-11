Abschied von geschätztem Trainer

In den letzten Jahren war es ruhig geworden um Martin Gwiazdowski (Bild). Jetzt ist der langjährige Turn-Trainer der DJK Käfertal-Waldhof nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren gestorben. 1934 in Niederschlesien geboren und 1947 aus Polen ausgewiesen, fand er 1952 in Käfertal eine neue Heimat, machte eine Bäckerlehre, trat der DJK bei und gründete 1959 eine Familie. In den ersten Jahren turnte er noch selbst, wurde dann aber ein geschätzter Trainer, Oberturnwart des Vereins und war bis 2002 im Turngau aktiv.

Zehn Generationen hat er die Anfänge des Gerätturnens vermittelt und die Turner gefördert. Dafür erhielt er zahlreiche Ehrungen, zuletzt das goldene Sportehrenzeichen des DJK-Verbands. Seinen 75. Geburtstag feierte er noch bei bester Gesundheit im Kreise seiner ehemaligen Turner, viele werden ihn auf seinem letzten Weg am 11. Dezember, 10 Uhr, auf dem Friedhof Käfertal begleiten. sd (Bild:Privat)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018