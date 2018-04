Acht Plätze entstehen in neuen Wohngruppen

Anzeige

Gemeinsames Außengelände

Ebenfalls eingeplant sei ein Werkzimmer. Zwei Millionen Euro lassen sich die Verantwortlichen das Bauvorhaben kosten. Das Außengelände mit Campus teilt sich das Kinderheim mit dem Hort der Käfertalschule. In das Untergeschoss des Gebäudes zieht das Kindernest ein, das bis dahin noch im Herzogenried in einer Doppelhaushälfte untergebracht ist. Die stationäre Wohngruppe bietet eine Aufenthaltskapazität für acht Kinder. Wer in das Obergeschoss einziehen werde, sei noch offen, meinte Groos. „Wir sind in Gesprächen mit dem Jugendamt, wie es genutzt werden könnte.“

Im Moment würden verschiedene Ideen diskutiert, was für die Jugendhilfe in Betracht komme. „Es könnte beispielsweise eine neue Kindergruppe für langfristige Aufnahmen installiert werden“, so Groos. Das Kindernest sei ja nur für eine Aufenthaltslänge bis zu einem Jahr gedacht. Begeistert vom Baufortschritt zeigte sich gleichfalls Jugendamtsvertreterin Roswitha Vogel. Die Fachberaterin für Erziehungshilfe hatte gemeinsam mit Inge Groos vor drei Jahren über die Notwendigkeit neuer Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder diskutiert. „2014 wurde dann dieses Gebäude gekauft.“ Der Bedarf sei jedenfalls groß. „Immer wieder bleiben Kinder länger in der Notaufnahme, die eigentlich nur für einen kurzen Aufenthalt gedacht ist.“

Bis Herbst soll das neue Zuhause fertig gestellt sein. „Für den September sind die neuen Küchen für jede Etage bestellt“, erzählte Inge Groos. Die einzelnen Kinderzimmer würden mit Bett, Schrank, Schreibtisch und kleiner Sitzecke gemütlich eingerichtet. Dazu stünde dem Nachwuchs ein Tischkicker zur Verfügung. Das Kreativzimmer könnte für Musikunterricht genutzt werden. „Wir haben ja auch eine hervorragende Band“, hob Groos hervor. Diese probe jedoch im Haupthaus. Kostproben der Musiker gab es im Rahmen der Einweihung vor Ort. Der Chor des Kinderheims sang von den „fleißigen Handwerkern“.

