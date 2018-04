Afrikanisches Frühlingsfest

Anzeige

Der Trommelpalast Mannheim lädt für Samstag, 21. April, ab 15 Uhr, Jung und Alt auf einen Afrikanischen Basar, in die Turbinenstraße 1-3, ein. Dabei gibt es von Schmuck über Schnitzereien und Trommeln auch kulinarische Spezialitäten. Am Nachmittag beginnt das Bühnenprogramm mit verschiedenen Darbietungen von Kindern-, Jugendlichen- und Trommelgruppen aus der Region. Kostenlose Mini-Workshops für Jung und Alt versprechen viel Spaß. Am Abend erwartet die Besucher ein Worldmusic-Konzert mit der Afro Bigband des Trommelpalasts. Auch der Worldchor „Inany“ ist mit 20 Trommlern und einem komplettem Chor vertreten. Der Eintritt für den Frühlingsmarkt beträgt für Erwachsene drei Euro und für Kinder ab fünf Jahren zwei Euro. Der Konzert-Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro (VvK zehn Euro) und für Kinder ab fünf Jahren fünf Euro. Tickets können bei tickets@trommelpalast.de reserviert werden. leo