Emanuela Thalacker und Thais Federoni setzen auf aktive Teilhabe. Seit einigen Jahren tanzt das Duo mit viel Enthusiasmus Capoeira, und auch im Rahmen des Käfertaler Sommers präsentieren sich die zwei Tanzlehrerinnen mit einem Kursangebot für Anfänger und interessierte Hobbytänzer. Beim Younity-Begegnungsfest des Käftertaler Kulturhauses, das aufgrund der Sanierungsarbeiten in der Einrichtung am Stempelpark im Kulturhaus II in der Elementary School auf Franklin Village stattfand, stellten Thalacker und Federoni den brasilianischen Kampftanz näher vor.

„Hautfarbe, Alter und Herkunft spielen keine Rolle“, betonte Emanuela Thalacker. Dagegen seien Engagement und und Rhythmus gefragt. „Ich wohne direkt gegenüber vom Kulturhaus und kam deshalb mit Leiterin Ute Mocker ins Gespräch“, erinnerte sie sich. „Die Philosophie der beiden Tanzlehrerinnen passt jedenfalls perfekt zu uns“, glaubt Mocker. Deshalb soll nun ein festes Angebot an Capoeira-Kursen für verschiedene Altersgruppen etabliert werden.

Herausforderungen bieten

In eine ähnliche Richtung denkt Streetdancer Lui Fasini, der mit Tanz-Workshops für Dynamik bei den Jugendlichen sorgen möchte. „Ich tanze seit über 30 Jahren“, berichtete er. Ob Alt oder Jung – der Spaß an Musik und Bewegung kenne keine Grenzen. Aus dem Leben eines „Rapagogen“ berichtete dagegen Tobias Schirneck von der Who am I Creative Academy. Sein Team besteht aus Berufsmusikern, Logopäden und Sozialarbeitern. Er weiß mit Heranwachsenden umzugehen, um ihnen die entsprechenden Herausforderungen zu bieten.