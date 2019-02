Altstadtfest: Zum Flohmarkt melden

Bereits zum 46. Mal veranstaltet die Stadt Ladenburg am 14. und 15. September das traditionelle Altstadtfest. Wichtiger Bestandteil wird auch in diesem Jahr wieder der beliebte Flohmarkt sein, der sich über die gesamte Altstadt erstreckt. Anmeldungen hierzu sind ab dem 1. März bis einschließlich 31. März möglich. Diese können digital via Onlineformular über http://www.ladenburger-altstadtfest.de/ erfolgen oder mittels Papierformular, welches an der Pforte des Rathauses ausliegt.

Nach dem Bewerbungsschluss werden alle Anmeldungen gesichtet, und die Standvergabe erfolgt. Die Zu- und Absagen werden bis spätestens 9. August 2019 verschickt. Die Stadtverwaltung bittet darum, grundsätzlich das digitale Anmeldeverfahren zu verwenden.

Die Gebühren für Ladenburger Flohmarktstandbetreiber betragen pro Tag fünf Euro je laufenden Meter. Für Auswärtige betragen die Gebühren pro Tag acht Euro je laufenden Meter. Die Flohmarktstandvergabe erfolgt nach folgenden Kriterien: Eingang während der Anmeldefrist, Wohnort, Belegungsdauer und Angebot. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019