Ampelanlage wird gewartet

Am heutigen Mittwoch werden Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Kallstadter Straße/Mannheimer Straße“ durchgeführt. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, wird die Lichtsignalanlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft und teilweise ausgeschaltet. In Abstimmung mit Polizei, Verkehrsbehörde und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH muss die Maßnahme für mehrere Stunden abgesichert werden. Die Arbeiten beginnen um 9.30 Uhr. Die Anlage wird ab 10 Uhr für zwei bis drei Stunden außer Betrieb sein. Um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, ist im Kreuzungsbereich mit dem Wegfall von Fahrspuren und somit Einschränkungen des Individualverkehrs zu rechnen. Für Autofahrer, die aus der Kallstadter Straße links in die Mannheimer Straße abbiegen wollen, ist eine Umfahrung durch Rechtsabbiegen in die Mannheimer Straße über den unmittelbar folgenden Wender vorgesehen. dir