Anekdoten musikalisch verpackt

Im Quadrat ist in Mannheim bekanntlich so einiges, man wohnt nicht nur darin, man springt gelegentlich auch drin herum angesichts der Parksituation, zum Beispiel. Die Quadratur des Kreises ist erstaunlicherweise auch hier noch nicht gelungen, trotz großer Erfinderdichte, und auch die Planken sind nicht quadratisch. Dafür bewahren sie einem vor Elend, denn „über Planken gehen ohne jämmerlich zu ersaufen“ scheint „Liederlich²“ in ihrer Mannheim-Hymne doch einer der Hauptvorteile der Einkaufsmeile im Herzen der City zu sein.

Ute Mocker, Vorsitzende Kulturhaus Käfertal, freute sich jedenfalls sehr, die beiden Mannheimer Musik-Kabarettisten am vergangenen Donnerstag in ihren Hallen begrüßen zu dürfen. Angesichts der hochschwangeren Miriam Herre, deren Kind inzwischen vielleicht schon geboren ist, entfuhr es einem weiblichen Gast: „Die traut sich was!“ Die mutige Mutter hatte vorsichtshalber ihr Köfferchen vor sich auf die Bühne gestellt, man weiß ja nie.

Loblied auf Mannheim

Auf das Loblied ihrer Heimatstadt hatten sich schon viele Zuhörer gefreut, die dann auch vollmundig mitsangen. Denn die Worte von Miriam Herre und Reinhard Meyer-Löwen haben inzwischen ihre Kreise durch die Rhein-Neckar-Region gezogen und natürlich viele Mannheimer berührt. Nach ihrem erfolgreichen Konzert bei „Kultur im Park“ 2017 kamen sie in diesem Jahr im eiskalten Februar mit altbekannten und natürlich auch neuen Texten wieder und heizten mit Bossa-Nova-Noten ordentlich auf und ein. Das Leben hört nicht auf, spannend, absurd und lustig zu sein und bietet damit weiter genug Stoff für das „liederliche“ Duo.