Anja Köhler leitet das Revier

Nach drei Jahren, in denen Jürgen Schwehm kommissarisch an der Spitze stand, ist die Leitung des Polizeireviers Käfertal wieder offiziell besetzt. Polizeirätin Anja Köhler (Bild) hat jetzt die Führung der für Käfertal, Vogelstang, Feudenheim, Wallstadt und Straßenheim sowie das Neubaugebiet Franklin zuständigen Dienststelle übernommen. Sie zählt regulär 71 Beamte. In der Regel sind in dem Gebiet zwei Streifenwagen unterwegs.

Köhler folgt auf Jörg Lewitzki, der seit 2008 in Käfertal war, engen Kontakt zur Bevölkerung hielt, oft bei Veranstaltungen präsent war und gerne länger geblieben wäre. Doch spätestens, nachdem er im Herbst 2015 die Belastung durch 200 Einsätze in Flüchtlingsunterkünften, darunter mehrere „Tumultlagen“, prima meisterte, empfahl er sich für höhere Aufgaben. Er wurde daher 2016 Leiter des Innenstadtreviers.

Zuletzt im Ministerium

Die Stellen der Revierführer sind für Beamte der Laufbahn des höheren Dienstes reserviert. Schwehm, der sich in der Übergangszeit stark engagiert hatte, zählt als Erster Polizeihauptkommissar zum gehobenen Dienst. Die neue Chefin, 44 Jahre alt, kam 1992 zur Polizei des Landes Baden-Württemberg und war ab 1995 im Streifendienst der Reviere Innenstadt und Sandhofen.

Nach Abschluss des Studiums wurde sie 2004 als Polizeikommissarin zum Polizeirevier Neckarstadt versetzt, wo sie als Leiterin einer Dienstgruppe bis 2009 blieb. Anschließend wurde sie Polizeiführerin vom Dienst beim Führungs- und Einsatzstab. Von 2012 bis 2015 absolvierte Anja Köhler die Praxisförderung und die Zulassung zum Studium des höheren Polizeivollzugsdienstes. Nach Abschluss des Masterstudiums im Jahr 2017 war sie Referentin für Kommunikationstechnik beim Innenministerium/Landespolizeipräsidium in Stuttgart. Nun kommt die Polizeirätin wieder nach Mannheim. Sie ist nicht die erste Frau an der Spitze eines Reviers – das gab es schon 2007 bis 2012 in Sandhofen. (Bild: pol)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019