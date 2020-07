Aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Es geht wieder los: Seit Juli läuft der Käfertaler Trommelpalast im Normalbetrieb mit Musikunterricht und Veranstaltungen, unter Berücksichtigung der strengen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, versteht sich. „Wir waren nicht komplett geschlossen. Wir haben so viel wie möglich gemacht, zum Beispiel Unterricht online“, blickt Betreiber und Dozent Gero Fei auf die vergangenen vier Monate zurück. Nun fand im Trommelpalast, der außergewöhnlichen Musikschule für exotische Schlaginstrumente, ein erstes Konzert mit dem Akustik-Trio Mr. Jones statt – vor 50 diszipliniert an Tischen mit Distanz sitzenden Besuchern. Es war zugleich der Start der von der Landesregierung geförderten Kultursommer-Reihe im Trommelpalast.

Vorkehrungen getroffen

Um unnötiges Gedränge in der Halle zu vermeiden, herrscht im Trommelpalast fortan ein Einbahnstraßen-System: Besucher müssen durch den Haupteingang eintreten und zum Nebenausgang wieder herausgehen – ohne sich kreuzende Wege. Zum Austreten müssen die Gäste nacheinander einzeln die Toilette aufsuchen, es gilt überdies ein Tanzverbot. Doch all diese Bestimmungen taten der Stimmung keinen Abbruch, so dass man sich bei einem fruchtigen Cocktail fast wie auf einem Konzert zu Vor-Corona-Zeiten fühlte.

In dem akustischen Trio Mr. Jones spielt Alex Lützke, der früher Mitglied der berühmten Ska-Band The Busters war, eine der beiden Gitarren. „Hautnah trotz Abstand sind wir heute hier“, begrüßte Bandleader und Gitarrist Hans Ehrenpreis das Publikum. Auf der Bühne interpretierte das Dreigespann südländische Songs wie „Chan Chan“ von Buena Vista Social Club. Durch den Dokumentarfilm „Buena Vista Social Club“ von Regisseur Wim Wenders von 1999 erlangte die kubanische Altherren-Musikszene, aus der das folkloristische Lied „Chan Chan“ stammt, internationale Aufmerksamkeit. Schnell groovte sich das Trio Mr. Jones ein und schlug die Besucher in seinen Bann. „Salsa im Sitzen würde gehen“, amüsierte sich Gitarrist Hans Ehrenpreis über das erlassene Tanzverbot.

Die dreiköpfige Combo hatte auch manche Pop-Perle in ihrem Programm, etwa „Englishman in New York“. In diesem Song berichtet Popsänger Sting davon, wie man sich als Engländer in den Vereinigten Staaten fühlt. Zusätzlich stimmten Mr. Jones von Sting die nicht minder beliebte Nummer „Fragile“ sowie „Golden Brown“ von The Stranglers und „Smooth“ von dem bahnbrechenden Santana-Album „Supernatural“ an.

In den zurückliegenden Wochen hatten die Macher hinter dem Trommelpalast als Ersatz diverse Balkonkonzerte abgehalten. „Ohne die finanzielle Förderung des Kultusministeriums wäre das Konzert von Mr. Jones nicht möglich“, betonte Gero Fei in der Pause. Um mit den Schülern weiterhin Musikunterricht abhalten zu können, musste sich das Dozenten-Team des Trommelpalastes mit Technikequipment wie Webcams und Konferenzprogrammen auseinandersetzen, was ein Heidenaufwand gewesen sei, wie Fei verriet.

Ursprünglich wollte die private Musikschule dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiern, da die Corona-Krise dem Festprogramm einen Strich durch die Rechnung machte, mussten die Betreiber über 5000 Flyer in die Mülltonne werfen.

Doch die Kulturschaffenden an der Turbinenstraße lassen sich nicht unterkriegen. „Langsam erwacht der Trommelpalast aus seinem Dornröschenschlaf“, freute sich Gero Fei über die zurückgewonnen Freiheit.

