Ausgezeichnete Narren

Glitzernde Auszeichnungen verliehen die Fasnachter der Fröhlich Pfalz bei der Feier in ihrem Vereinsheim. Präsident Dietmar Beck hatte Ehrennadeln in Gold und Silber samt Urkunden im Gepäck. So gab es für Mitglieder des Traditionscorps den Gardestern in Silber. Aus dem Mannheimer Norden freuten sich die ehemalige Stadtprinzessin Eva-Maria I., Eva Maria Knoop, und als Vertreter der Volksbank Sandhofen Daniel Hohnstedt (2.v.l.) über Jahresorden, auf dem Bild mit Manfred Bachthaler (l.) und Dietmar Beck (r.). eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020