Bald Bagger im grünen Herz des Vororts

Nach mehrfacher Verzögerung soll es jetzt losgehen – ganz langsam. Im Dezember beginnt der Umbau des Stempelparks in Käfertal. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Auf Nachfrage heißt es dann allerdings, dass zunächst einmal „im Lauf des Dezember“ die Baustelle eingerichtet werde. An welcher Ecke die Arbeiter wann wirklich loslegen, ist offen. Man sei „gerade noch dabei, mit der bauausführenden Firma die genauen Bauablaufplanungen festzulegen“, so ein Sprecher des zuständigen Dezernats. Geplant sind derzeit eineinhalb Jahre Bauzeit sowie ein Budget von 1,5 Millionen Euro.

Schach und Sinnesgarten

Zuletzt war im März noch von einem Jahr Bauzeit und 1,3 Millionen Euro die Rede. Eigentlich sollten die Arbeiten schon mal im September 2019, dann im März 2020 beginnen. Es gebe aber eine Verzögerung auf September, weil der für die Planung der neuen Bewässerungsanlage zuständige externe Experte „nachhaltig erkrankt“ sei, so die Stadt. Schließlich fand das aufwendige Bürgerbeteiligungsverfahren bereits 2017/2018 statt, die Entscheidung für den konkreten Entwurf der Umgestaltung fiel im Oktober 2018.

„Aber wichtig ist, dass die Bagger nun endlich rollen, der Weg zum Kulturhaus schön wird und der Spielplatzbereich prioritär gestaltet wird, damit die Kinder bereits im nächsten Sommer auf den Spielplätzen toben können“, so SPD-Bezirksbeiratssprecherin Melanie Seidenglanz. Bei der Umgestaltung solle daher immer eine der beiden Spielanlagen für die Nutzung offen bleiben, fordert sie. Als zweifache Mutter nutze sie mit ihren Kindern selbst regelmäßig die Spielplätze, „die immer stark frequentiert werden, da nicht nur die Familien, sondern auch viele Gruppen des benachbarten Kinderhauses diese besuchen“, beobachtet Seidenglanz.

Tatsächlich ist geplant, dass die beiden Spielbereiche im Park neu gestaltet werden – einen Zeitplan gibt es aber noch nicht. Rund um das Thema „Reiterhof“ bekommen alle, vom Kleinkind bis zum Schulkind, vielfältige Möglichkeiten zum Klettern, Rutschen, Schaukeln und Toben. Für Jugendliche wird zum Eingang an der Mannheimer Straße hin ein eigener Bereich geschaffen, in dem sie Streetball und Tischtennis spielen oder sich an einer Calisthenics-Anlage mit Trainingsgeräten wie Reckstangen und Sprossenwand zum Krafttraining treffen können.

Die Fläche vor dem Seniorentreff im Kulturhaus will die Stadt als „Treffpunkt für Ältere unter freiem Himmel“ mit Sinnesgarten, Sitzgelegenheiten und Schach aufwerten.

Die große, zentrale Rasenfläche bleibt erhalten und wird künftig über eine neue Bewässerungsanlage versorgt. Auch die vorhandenen Bäume bleiben stehen, sieben weitere sollen gepflanzt, die Sträucher in den Randbereichen des Parks geschnitten und gelichtet werden, damit der Park einsehbar wird. Zudem sind „artenreiche Staudenpflanzungen“ vorgesehen. Die Wege, die durch den Park führen, erhalten einen neuen Belag, die Beleuchtung wird auf moderne, energieeffiziente LED-Technik umgestellt.

Seidenglanz lobt das als „zusätzliche Aufwertung des Stempelparks“. Gerade durch die neuen Bereiche für Jugendliche und Senioren erhalte der Stempelpark „als grüne Oase Käfertals ein tolles Angebot für alle Generationen und erfährt endlich die Aufwertung, die er verdient“, lobt die SPD-Bezirksbeiratssprecherin.

Toilette fehlt

Sie freut sich, dass als Ergebnis der Bürgerbeteiligung „eine ausgewogene Balance zwischen Nutzungsinteressen von Kleinkindern und Eltern, Jugendlichen und der älteren Generation sowie des Kulturhauses“ erreicht sei.

Auch das Kulturhaus profitiert nämlich. Es bekommt einen größeren, einladenden Eingangsbereich, dessen Platzfläche auch für Veranstaltungen genutzt werden kann. Sogar eine dauerhaft bespielbare Bühne wird installiert.

„Wichtig wäre, dass bei zukünftigen Festen eine gute Infrastruktur vorhanden ist“, verweist CDU-Bezirksbeiratssprecher Michael Mayer auf vorher fehlende Wasser- und Elektroanschlüsse: „Ich hoffe, dass die in ausreichender Anzahl vorhanden sind“. Grundsätzlich sei er „sehr froh, dass nun auch der Stempelpark in einen ordentlichen Zustand gebracht wird“ und besonders die Kinderspielplätze attraktiver würden, erklärt der CDU-Bezirksbeiratssprecher. Doch Mayer hat auch einen wichtigen Kritikpunkt: die Barrierefreiheit – für ältere Besucher, für Mütter mit Kinderwagen und für Menschen mit Behinderung.

Hier seien „leider Punkte offen, da das Budget der Maßnahme ausgereizt ist“, kritisiert Mayer. Das reiche von einer behindertengerechten Toilettenanlage im Park über eine Rampenanlage an der neuen Bühne bis zu einer induktiven Höranlage. Als Mayer nachfragte, verwies die Verwaltung auf die behindertengerechte Sanitäranlage im Kulturhaus – das aber nicht ständig geöffnet und für die Zusatzkosten keinen Etat hat. „Hier würde ich mir wünschen, dass wir im Rahmen der Neugestaltung eine gangbare Lösung finden könnten – vor Jahren war ja schon einmal eine Toilettenanlage im Stempelpark vorhanden“, so Mayer.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020