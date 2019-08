Benefiz-Konzert aller Edinger-Chöre

Am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr, stellen sich alle Edinger-Chöre im Capitol nochmals in den Dienst der guten Sache. Obwohl sich Dietrich Edinger mit der großen Chorgala im Dezember 2018 im Rosengarten ja nach 40-jähriger konzertanter Präsenz von den städtischen Bühnen „verabschiedet“ hatte, stimmte er diesem Projekt gerne zu. Schließlich kommt der Erlös des Konzerts der Jugendvesperkirche zugute. Zudem feiern einige seiner Chöre dieses Jahr auch noch einen „Geburtstag“: 140 Jahre Frohsinn Friedrichsfeld, 35 Jahre Feuerwehrchor Ladenburg und 25 Jahre Edinger-Chöre Ladenburg sind somit willkommener Anlass zum gemeinsamen Konzertieren. Karten gibt es über das Capitol sowie im Kunden Forum des „MM“ in P 3,4. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.08.2019