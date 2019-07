Besondere Taufe im Wasserwerk

Zum 9. Mal findet am 7. Juli um 11 Uhr das Tauffest im Käfertaler Wasserwerk statt. Die vielen Wünsche nach einer anderen Form der Taufgestaltung haben Pfarrerin Kyra Seufert und Pfarrer Gerd Frey-Seufert bewogen, ein ganz anderes Tauffest im Käfertaler Wasserwerk zu feiern. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von der Band Skyline und dem Chor d´accord. Auf dem parkähnlichen Gelände finden die Taufen im Freien am Schaubrunnen statt. Das Tauffest mündet in eine gemeinsame Feier mit Speisen und Getränken, die von der evangelischen Gemeinde Käfertal und Im Rott bereitgestellt werden.

2020 und 2021 kann die Gemeinde das Tauffest wegen Baumaßnahmen um den Schaubrunnen im Käfertaler Wasserwerk nicht feiern. Wer also diese besondere Feier nun miterleben und sein Kind im Käfertaler Wasserwerk taufen möchte, soll sich im Pfarramt, Telefon 0621/17 20 59 50 oder per Mail an Kaefertalgemeinde.mannheim@kbz.ekiba.de melden. scho

