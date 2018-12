Besucher loben neues Ambiente des Adventsmarkts

Seit fünf Jahren gehört beim Karnevalsverein (KV) Fröhlich Pfalz die besinnliche Adventsfeier zum festen Programm. Vor allem für die Kinder ist es aufregend, bis der Nikolaus mit seinen Geschenken erscheint. Mit freudigem Erwarten, das sich auf den Gesichtern der Kleinen abspiegelte, wurde Thomas Friedl von der Ranzengarde als Nikolaus in seinem imposanten Kostüm empfangen – wenn sich auch nicht alle Kinder „furchtlos“ zu ihm trauten.

Während die Kleinsten ihre Geschenke – alle gesponsert aus der Gardekasse des Vereins – entgegennahmen, genossen die Erwachsenen den wohl duftenden Glühwein. An einem Stand waren liebevoll genähte „Gute Besserung“-Kissen (gefüllt mit Papiertaschentüchern gegen den Schnupfen), selbst gebackene Plätzchen und Glühweinlikör erhältlich. Nachdem die Besucher in früheren Jahren beim Adventsmarkt immer dem Wetter und der Kälte ausgesetzt waren, feiern sie jetzt mit einem Dach über dem Kopf. Hausherr und Vorstand Dietmar Beck hat eine Halle in der Galvanistraße in Käfertal, in der sonst seine Reisebusse parken, zur Verfügung gestellt.

„Wir werden zukünftig immer hier im Advent feiern“, erklärte Beck. Auch das Heringsessen am Aschermittwoch soll dort stattfinden. Die Gäste, die sich sichtlich wohlfühlten, sprachen sich ebenfalls für dieses „Ambiente“ aus: „Do misse ma wänigschdens net friere unn sitze im Warme.“ Die nächste Veranstaltung des KV Fröhlich Pfalz, steht indes wieder im Zeichen der Fasnacht: das Ordensfest am 11. Januar. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018