Bummel durch die Lichterwelt

Der Weihnachtsgarten. © Holst

Ungewöhnliche Aktion in Käfertal: Kirsten Holst will mit ihrer Begeisterung für Weihnachtsgärten Kinder und ihre Eltern einladen in die Weihnachtswunderwelt rund um ihr Haus in der St. Ingberter Straße 8. Noch bis zum 15. Dezember darf man den reich geschmückten Garten jeweils von 16 bis 21 Uhr besuchen, ab dem 16. Dezember ist er von 17-20 Uhr für jedermann geöffnet. Wer weiß, wie viele Lichter an den Lichterketten leuchten oder der genauen Zahl am nächsten kommt, kann einen von drei Preisen gewinnen. Als Hauptgewinn lockt etwa ein einstöckiger Kuchen, den die Weihnachtszaubererin nach Wunsch selbst backt (einzulösen 2019). cbd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018