Christian Hötting und Chris Rihm treten für CDU an

Wenn die CDU Mannheim im Januar ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai kommenden Jahres aufstellt, werden auch zwei Mitglieder der CDU Käfertal dabei sein: Einstimmig haben die Christdemokraten jetzt Chris Rihm und Christian Hötting nominiert und dem CDU-Kreisverband als Bewerber vorgeschlagen. „Wir freuen uns, den Bürgern zwei engagierte Mitglieder ans Herz legen zu dürfen. Beide haben ihre politischen Schwerpunkte und können sie glaubwürdig und bodenständig vertreten“, so der Ortsverbandsvorsitzende Michael Mayer.

Chris Rihm ist vielen als Inhaber des Reisebüros Sonnenklar.TV bekannt. Der 41-jährige, der 2016 für die CDU im Norden für den Landtag kandidierte, ist vielfach ehrenamtlich engagiert. Ob als Rettungssanitäter beim Arbeiter-Samariter-Bund, als Sprecher der CDU im Bezirksbeirat, als Vorsitzender des Gewerbevereins oder im Elternbeirat der Schule seiner beiden Kinder – überall packt Rihm an.

„Über meine Ehrenämter und meinen Beruf komme ich viel mit den Leuten in Kontakt, ich bin mir sicher zu wissen, wo der Schuh drückt“, sagt Rihm. Ihm sei wichtig, den Menschen zuzuhören – und dann zu handeln: „Darum möchte ich für die CDU für den Gemeinderat kandidieren“, so Chris Rihm.

Nach Mannheim – der Liebe wegen

Kommunalpolitische Erfahrung bringt auch Christian Hötting mit. Vor vier Jahren zog er – der Liebe wegen – von Nordrhein-Westfalen nach Mannheim. „Meine Frau wohnte schon hier. Darum musste ich mich entscheiden, ob ich weiter pendle oder ob wir gemeinsam wohnen wollen. Schließlich fiel die Wahl auf ein gemeinsames Leben in Käfertal“, erläutert der 42-jährige Justizfachwirt, der am Landgericht arbeitet. Der Umzug bedeutete für ihn aber auch, seine 15-jährige Tätigkeit als Gemeinderat und Kreistagsabgeordneter seiner Heimatgemeinde aufzugeben. „Ich bin trotz des Wechsels immer ein politisch engagierter Mensch geblieben.“. Seine Schwerpunkte hat er in der Sozial-, Jugend- und Familienpolitik, diese will er im Wahlkampf einbringen.

Seit Oktober ist Hötting Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA). „Gerne will ich meine Erfahrungen auch für Mannheim einbringen. Ärmel hochkrempeln – und los!“. scho

