Conga-Kurs beim Trommelpalast

Wer Lust hat, zu trommeln oder in der Gruppe zu musizieren, gemeinsam Neues entdecken und wachsen oder auch mal scheitern und herzlich drüber lachen möchte – für diejenigen bietet der Trommelpalast Mannheim einen Trommel-Workshop „Conga Basis“ für Anfänger. Spätestens seit den Erfolgen von Carlos Santana oder denen des Buena Vista Social Club ist der Klang der Congas gleichermaßen beliebt und bekannt. Die Handtrommeln faszinieren mit warmem Klang und schönen Melodien.

Bei Kursleiter Gero Fei, dem Chef des Trommelpalasts, lernen die Teilnehmer die technischen Grundlagen (Sounds, Floating-Hand-Technik) und Ensemble-Rhythmen. Mehrstimmige Grooves, witzige Frage- und Antwortspiele, kraftvolle Breaks und der Spaß am gemeinsamen Trommeln sollen dabei im Vordergrund stehen, verspricht Fei. Termin ist am Samstag, 9. Februar, von 10.30 bis 14.30 Uhr im Trommelpalast in der Turbinenstraße 1-3 in Käfertal. Die Teilnahme am Conga-Basis-Kurs kostet 60 Euro. cs

Info: Mehr Informationen unter www.trommelpalast.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019