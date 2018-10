Dampfnudeln nach Mutters Hausrezept

Kartoffelsuppe oder köstliche Dampfnudel? Für manche Besucher fiel die Wahl schwer, andere schlugen gleich doppelt zu, schließlich schmeckt beides zusammen am besten. Bereits zum fünften Mal in Folge luden die Verantwortlichen der Gottfried- Keller Bücherei sowie vom Freundeskreis zum Dampfnudelfest in die Veilchenstraße ein. „Wir haben früher immer ein Herbstfest organisiert“, erinnerte Manfred Riehle. Das Dampfnudelfest finde als dessen Nachfolgeveranstaltung auch in der dritten Jahreszeit statt, meinte der Vorsitzende der Förderer.

Die Idee dafür geht auf Franziska Cussnick zurück. Sie ist eine von 54 Mitgliedern des Freundeskreises und eine echte Liebhaberin der Dampfnudel. „Wir hatten eine ähnliche Festivität, nur in größerem Rahmen damals in der Neckarstadt“, erinnerte sie sich. Das Rezept habe sie von ihrer Mutter. „Allerdings hat sie den Teig in einem guss-eisernen Topf zubereitet“, wie Cussnick berichtete. „Für mich ist es eine kurpfälzer Spezialität“, betonte sie, wenn auch die meisten Leute die Dampfnudeln eher in die Pfalz verorten würden.

35 Liter Kartoffelsuppe

Büchereileiterin Afra Vogel durfte sich auf der Veranstaltung über viele fleißige Helfer freuen. Der Vorsitzende der Förderer hatte zudem wieder 35 Liter Kartoffelsuppe gekocht. „Schließlich waren die Dampfnudeln im vergangenen Jahr bereits nach einer Stunde ausverkauft“, erklärte der Vorstand. 200 Portionen standen bereit. „Wir haben extra dieses Jahr Pfannen und Töpfe vom Budget des Freundeskreises gekauft“, wie Riehle berichtete.

Der Besuch in diesem Herbst sei sogar noch besser als im vergangenen Jahr. „Es ist ein stetiges Kommen und Gehen“, freute sich Afra Vogel. Viele Kinder seien mit ihren Eltern gekommen. Ein Bastelangebot für den Nachwuchs sorgte für lustige Momente. Die Einnahmen aus der Festivität kommen ganz der Bücherleihe zu Gute. Vielleicht bleibe ja auch etwas aus dem Verkauf beim Bücherflohmarkt hängen, „den wir traditionell begleitend zum Dampfnudelfest anbieten“, hoffte Vogel.

Schließlich soll im kommenden Jahr die Kindersitzecke neugestaltet werden. „Wir wollen alles auch neu streichen und den Erwachsenenteil vom Bereich für den Nachwuchs trennen“, so die Leiterin. Schließlich bildeten Mädchen und Jungen die Zielgruppe und stellten den Großteil der Büchereibesucher. „Und wenn die Kinder kommen, kommen auch die Erwachsenen“, meinte sie. Die Nachfrage sei stabil. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Gottfried-Keller-Bücherei insgesamt 30 000 Ausleihen.

