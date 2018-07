Anzeige

Mit der musikalischen Begrüßung durch die Schulgemeinschaft mit einer „Ode an die Albrecht-Dürer- Schule“ war der feierliche Rahmen beim Sommerfest gesteckt. Dabei hat die sonderpädagogische Einrichtung mit Förderschwerpunkt Sehen im Stadtteil Käfertal einen bedeutsamen Abgang zu verzeichnen. „Nicht nur fünf Viertklässler und zwei Neuntklässler verlassen die Schule, sondern auch unsere Schulleiterin Dagmar Heinemann wird bei dieser Veranstaltung verabschiedet“, wie ihre Stellvertreterin Barbara Wirth berichtete.

Mit dem Liedbeitrag „Danke, dass du da warst“ wünschte die Lehrerschaft auf ihre Weise mit feierlichem Timbre der Schulleiterin nur das Beste für die Zukunft. Barbara Wirth wird vorerst die Aufgaben in der Schulleitung übernehmen. Für Heinemann bedeutet der anstehende Ruhestand jedenfalls nicht einfach nur, die Beine hochzulegen. „Ich werde erst einmal durchschnaufen, aber zukünftig nicht untätig sein“, wie sie verriet.

Damals aus Freiburg gekommen

Heinemann hatte neun Jahre das Führungszepter an der Albrecht- Dürer-Schule in der Hand. „Ich war damals aus Freiburg vom Seminar für Sonderschullehrer nach Mannheim-Käfertal gewechselt“, erinnerte sie sich. Im Laufe der vergangenen Jahre habe es einige Veränderungen in der pädagogischen Landschaft gegeben. Ob ein neuer Bildungsplan oder die immer noch laufende Inklusionsdebatte – der Unterricht vor Ort müsse in jedem Fall sehr individuell gestaltet werden, unterstrich Heinemann den sonderpädagogischen Ansatz. Für 60 Schüler stehen bis zu 25 Lehrer zur Verfügung.