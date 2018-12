Dauerärger wegen Parkplätzen

Ein Bus der RNV schlängelt sich durch die Mannheimer Straße. Immer wieder muss er anhalten, den Gegenverkehr durchlassen, ehe er weiterfahren kann. Ganz schwierig und eng wird es, als er am Bauzaun zur Grube des neuen Supermarkts vorbeikommt, denn dort halten oder parken Autos, die da nicht stehen dürften. „Zur Zeit gibt es in der Mannheimer Straße auf Höhe der Baustelle des neuen Rewe-Marktes Riesenprobleme, was das Parken und das Be- und Entladen betrifft“, beschwert sich ein Gewerbetreibender. Das Problem setze sich übrigens fort in die Gartenstraße hinein, da am dortigen Bauzaun aufgrund eines undurchsichtigen Schilderwaldes nicht klar sei, ob geparkt oder nur gehalten werden darf.

Im Gespräch mit Anliegern

Die Unzufriedenheit der Bürger scheint in der Stadtverwaltung angekommen zu sein. „Hier treffen gleich vier verschiedene Projekte aufeinander, die alle gleichzeitig in einem verdichteten Baugebiet saniert werden müssen“, erklärte Benjamin Schumacher vom Fachbereich Stadtplanung. Da sei zum einen der Vollsortimenter, der gebaut werde. Zum zweiten werde das Kulturhaus umgebaut, zum dritten werde der Stempelpark ein neues Gesicht bekommen und zu guter Letzt werde die Straße erneuert. „Da muss es zu Belastungen kommen“, räumt Sven Lehr vom Fachbereich Verkehrsplanung der Stadt ein, man wolle daher weiter das Gespräch mit Anwohnern und den Gewerbetreibenden suchen.

Offensichtlich ist das bei den Betroffenen (noch) nicht angekommen. Bei einem Termin am Ort des Geschehens habe die Stadt versprochen, die Beschilderung zu überarbeiten, erklärte der Sprecher der CDU im Bezirksbeirat, Chris Rihm. Aber trotz der Bemühungen sei bislang noch nichts geschehen, klagen dagegen Anwohner. „Leider haben wir immer noch die Probleme mit dem Ordnungsdienst. Es werden immer noch unzählige Strafzettel verteilt“, so ein Anwohner.

Aus Sicht des SPD-Bezirksbeirats Käfertal ist die Balance aller Verkehrsteilnehmer bedeutsam, und Parkplätze in ausreichender Zahl seien für einen erfolgreichen Einzelhandel wichtig. „Das ist aber nur ein Aspekt. Für uns ist auch wichtig, dass direkt vor dem neuen Markt eine barrierefreie ÖPNV-Haltestelle eingerichtet wird. In einer älter werdenden Gesellschaft ist dies zentral. Zudem ist vor dem Markt und dem Kulturhaus auch eine ausreichende und attraktive Anzahl von Fahrradständern einzurichten“, so Melanie Seidenglanz für die SPD.

„Beim Parkplatz von Rewe sehen wir Konfliktpotenzial durch dessen Nutzung von Besuchern des Kulturhauses vor allem tagsüber. Da der bisherige Parkplatz des Kulturhauses deutlich reduziert wird, wird sich diese Nutzung allerdings nicht vermeiden lassen“, so Matthias Pitz, Bezirksbeirat der Grünen. Man erwarte jedenfalls ein kulantes Verhalten des Marktbetreibers.

„Darüber hinaus teilen wir die Irritation von Bezirksbeiratsmitgliedern anderer Parteien über die Definition der Parkplätze in der Tiefgarage, die als ‘halböffentlich’ bezeichnet wird. Die Erwartung des Bezirksbeirats war, dass die Plätze, die nicht als Stellplätze für die Wohnungen über dem Markt benötigt werden, der Öffentlichkeit, speziell Besuchern des Kulturhauses, kostenfrei zur Verfügung stehen werden.“ Stattdessen könnten diese Plätze für einen monatlichen Beitrag angemietet werden, beispielsweise von Anwohnern. „Der Bezirksbeirat hat bereits deutlich geäußert, dass man sich hier getäuscht fühlt. Diese Ansicht wird von den Grünen geteilt“, so Matthias Pitz. Einer Kundin eines nahegelegenen Einzelhändlers, die sich beim Ordnungsdienst beschwert habe, sei mitgeteilt worden, wenn sie keinen Parkplatz finde, solle sie eben mit der Bahn kommen.

Blockade als Protestaktion

Inzwischen protestierten einige Gewerbetreibende schon einmal gegen die derzeitige Situation, die sie für unhaltbar erachten. Eine Art ziviler Ungehorsam sei das gewesen, so die Organisatoren, und zwar in Form einer Be- und Entlade-Blockade. Dies sei, so die Organisatoren, jeweils für drei Minuten gestattet. Das Parken und Entladen erfolgte mit unterschiedlichen Fahrzeugen. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2020 liegt also hier noch eine Menge Zündstoff und viel Diskussionsbedarf in der Luft.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018