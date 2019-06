„Der Abschied fällt schwer“

Zum Katholischen Kinder- und Jugendheim St. Josef gehören nicht nur das Haupthaus in Käfertal (seit 1851) sondern auch die Außenstelle St. Agnes in der Neckarstadt-West, die Außenwohngruppe in Schriesheim/Altenbach, das Kindernest in Neckarstadt-Ost und der Campus Flora in Käfertal. Immer wieder in der Vergangenheit war der Heimbereich strukturellen Umwälzungen unterworfen. Eine Konstante

...