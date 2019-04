Der Stadtteil bekommt einen neuen OEG-Bahnhof

2024 werden die Käfertaler an einem ganz neuen Bahnhof in die Straßenbahnen einsteigen: Die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV) plant, bis dahin das bestehende Ensemble barrierefrei umzubauen und zu erweitern, um so auf die künftigen Verkehre von und hin zu den neuen Wohngebieten, etwa auf Franklin, vorbereitet zu sein. Im Zuge dieser Arbeiten hat das Verkehrsunternehmen auch eine Umgestaltung und eine Neukonzeption des Betriebshofs vor, die Werkstätten müssen weichen, die Abstellanlage wird verlagert. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen, zwei Jahre darauf soll das Ensemble fertiggestellt sein. Die Planungen der RNV stellte Projektleiter Sascha Blüm jetzt dem Käfertaler Bezirksbeirat vor.

Blüm, der eine ausführliche Präsentation an die Wand warf und bereitwillig alle Fragen der Stadtteil-Politiker und der Bürger beantwortete, skizzierte zunächst den Ausbau auf vier barrierefreie Bahnsteige, einer davon wird ein Doppelbahnsteig sein. Die Bussteige sollen in die Anlage integriert werden, die Strecken werden zweigleisig ausgebaut, das Gleisfeld im Bahnhof gestaltet die RNV also komplett neu. „Im Zuge der Arbeiten werden wir auch die Infrastruktur erneuern“ – also Leitungen oder Fahrdrähte beispielsweise, aber auch Wartehäuschen oder Fahrinformationsanzeiger.

Das alles muss bei laufendem Betrieb über die Bühne gehen, schließlich wollen die Käfertaler auch weiterhin mit Bahnen und Bussen fahren. „Es muss ein Mini-Kreisverkehr dort eingerichtet werden“, kündigte der Projektleiter an, denn wenn man den Verkehr über eine Ampelanlage lenken wollte, „dann müsste die wegen der Bahnen ständig auf Rot geschaltet werden“. So jedenfalls rechne man mit flüssigeren Verkehren in dem ohnehin nicht stark vom Individualverkehr befahrenen Bereich.

Den Betriebshof wollen die Bauherren komplett leerräumen, „nur noch die Bahnabstellanlage soll bleiben, die wird gebraucht“, doch auch sie werde verlegt. Dazu plane die RNV zwei Varianten, vorzugsweise auf einem Terrain parallel der Strecke Käfertal-Wallstadt, „aber hier müsste ein Privatgrundstück zugekauft werden“, schränkte Blüm ein: „Die Verhandlungen gestalten sich derzeit schwierig – wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen.“ Die Alternative wäre eine Verlegung parallel zum Bahnhof. Sitzungsleiter und CDU-Stadtrat Konrad Schlichter warb bei Räten wie Bürgern um Verständnis für den Umbau, er sei „Teil eines Gesamtverkehrspakets, der sich von Franklin bis auf die Rheinau“ erstrecke und allein 150 Millionen für den Trassenbau und 250 Millionen Euro für neue Bahnen verschlinge.

Kleiner Kreisel geplant

In der Diskussion interessierte sich dann Matthias Pitz (Grüne) für den Weg, den die Radler nehmen müssen, wenn der angekündigte Minikreisverkehr komme, und wie viele Bahnen in die neue Abstellanlage passten. „Es sind 14 Bahnen“, rechnete Blüm vor, „die sind notwendig, aber auch ausreichend“. Die Radler bekämen nach den Planungen keine eigene Spur, „das ginge wegen des Platzes auch nicht, sie fahren durch den Kreisverkehr“.

Georg Herrmann von der CDU wollte wissen, ob die neuen Bahnsteige denn auch überdacht seien. „Nein“, musste der RNV-Planer zugeben, „das ist nicht der Fall.“ Rotraud Schmidt von den Linken fragte schließlich nach der Anbindung von Franklin. „Das wird mit der Stadtbahn geschehen, sie fährt nach Franklin über Käfertal“. Das freilich ist derzeit noch eher Zukunftsmusik, „etwa ab 2025, 2030“ sei es soweit, erklärte Sacha Blüm.

In der Bürger-Fragerunde meldete sich dann Irene Betz, die sich in der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit engagiert, zu Wort. Sie wollte wissen, ob Rollstuhlfahrer und mobilitätseingeschränkte Menschen vor schlechtem Wetter geschützt sind, und wünschte sich auch eine behindertengerechte Toilette dort. „Außer den Fahrgastunterständen sind keine weiteren Wetterschutz-Vorrichtungen geplant“, gab der RNV-Experte zur Antwort, die Bahnsteige seien nicht überdacht. Das wiederum brachte einen Käfertaler Bürger ans Mikrofon: „Also, ich muss Ihnen sagen, dass der Bahnhof so nicht attraktiver wird.“ Und auch der Wegfall der Werkstätten interpretiere er jedenfalls als „Abwertung“.

Sitzungsleiter Konrad Schlichter wollte das nicht so stehen lassen: „Der Bahnhof muss funktional verändert werden, und die RNV muss doch als Verkehrsunternehmen überlegen dürfen, wie sie ihren Geschäftsbetrieb insgesamt optimiert“, warb der Stadtrat um Verständnis für die Planungen.

