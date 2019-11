Die Arktis in zwei Vorträgen

Am Dienstag, 26. November, gibt es im Kulturhaus Käfertal zwei Bild-Vorträge über die Arktis. Der erste um 16.30 Uhr dreht sich um Island, um 19 Uhr geht es dann um Spitzbergen. Zu sehen sind faszinierende Landschaften und spektakuläre Tieraufnahmen, dazu erfahren die Teilnehmer laut Veranstalter viel Wissenswertes und Hintergründiges über den hohen Norden Europas. Die Geografen Uwe Maaß (Island) und Rolf Stange (Spitzbergen) berichten aus Gegenden, die zuletzt besonders durch den Klimawandel stark in den Fokus gerückt sind. Eintritt für beide Vorträge zusammen acht Euro, Tickets an der Kasse vor Ort, Vorbestellungen per Mail an info@geo-rg.de. scho

