„Die Kinder waren sehr glücklich hier“

Anzeige

Schule als neues Kulturzentrum

Jetzt wird die Schule zu einem Ort für kulturelle und soziale Pioniere im neu entstehenden Stadtteil umgewandelt. In den alten Klassenzimmern sind inzwischen verschiedene Vereine eingezogen, die hier zeitlich befristet Strukturen aufbauen und diese dann ins Quartier tragen werden, berichtete Projektentwicklerin Lea Schmitt. Auch die beiden Käfertaler Kirchengemeinden machen hier ein regelmäßiges Angebot. Die ehemalige Kirche, die immer von allen Glaubensrichtungen genutzt wurde, soll als Mittelpunkt im Stadtteil erhalten werden.

Reams erzählte, dass es in dieser Kirche früher Gottesdienste für alle Gläubigen gab. Lediglich an Weihnachten sei es etwas schwieriger gewesen, das aufeinander abzustimmen. „Aber ansonsten hat das gut geklappt.“ Über das Sportfeld, das zumindest als Freifläche erhalten werden soll, ging es zur ehemaligen Middle School und zur Tennishalle und zum Bowling Center. „Tennis wurde unter Soldaten nur wenig gespielt“, berichtete Reams. Im Augenblick werden die Hallen als Lager genutzt, so Schmitt. Dass in der Sports Arena schon Basketball-Größen wie Magic Johnson gespielt hatten, wussten die Teilnehmer des Rundgangs.

Viele verbinden persönliche Erinnerungen – zum Teil aus ihrer Kinderheit – an Benjamin Franklin Village. Nicht selten entwickelten sich über den Kasernenzaun hinweg enge deutsch-amerikanische Freundschaften. Manch einer staunte über das rasente Tempo, in dem sich die ehemalige US-Wohnkaserne in den zurückliegenden Monaten gewandelt hat. Vieles ist mittlerweile dem Erdboden gleichgemacht worden, musste Neuem weichen. Da sind Erinnerungen an früher umso wichtiger. Teilnehmer Michael Müller fand, dass Reams spannende Geschichten zu erzählen wusste, die er ganz locker an den Mann brachte: Das war schon ganz toll, wie er das rübergebracht hat“, erzählte Müller. Thomas Dressler fand die Führung informativ: „Da bekommt man einen Bezug dazu, wie hier früher das Alltagsleben vonstatten ging.“ Dass sich die Soldaten auch durch Läufe entlang der Zäune fit hielten oder bei Vergehen im Clockhaus, der heutigen MWSP-Zentrale, eingesperrt wurden, waren weitere interessante Details.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.07.2018