„Die Musik ist unsere gemeinsame Sprache“

„BallaBalla“– ein wenig verrückt im besten Sinne war es schon, wie Brahima Diabaté beim Auftritt der Mannheimer Band im Trommelpalast über sein Instrument wirbelte. Namensgebend und charakteristisch für ihre Mischung aus Afrobeat und Jazz ist das virtuos gespielte Balafon, ein westafrikanisches Instrument, das dem Xylofon ähnelt. Diabaté gehört zu den weltweit besten Balafonspielern, bei seiner ivor-ischen Familie hat die Herstellung dieses außergewöhnlichen Instruments eine lange Tradition.

Mit einer Geschwindigkeit, bei der das Auge kaum folgen konnte, schwang er die Stöcke und trieb die Musik voller Energie nach vorne. Immer entspannt lächelnd, legte er dabei ein unglaubliches Temperament an den Tag. Mindestens genauso schön waren auch die eher zarten Töne, die er den Holz-Klangstäben und Kalebassen entlockte. Die zweiköpfige Bläsersektion mit Garrelt Sieben an der Posaune und Janis Hug an der Trompete setzte mitreißende Akzente und glänzte dazwischen immer wieder mit Soli.

Stilprägende Eigenkompositionen

César Acosta, „die kubanische Seele“ am Bass, und Florian Schlechtriemen am Schlagzeug hielten die Band rhythmisch zusammen. Jonas Herpichböhm, „schneller als sein Schatten an der Percussion“, sorgte für das lateinamerikanische Flair. Die Eigenkompositionen stammen vorwiegend von Diabaté und sind stilprägend für den Sound. Die Musiker setzten die eingängigen Melodien äußerst professionell um und begeisterten die Besucher mit einer ansteckend fröhlichen Musik. Temporeiche Stücke wie „Fiesta“, aber auch langsamere Reggae-Nummern wie „Reeeageee 3000“ groovten enorm und machten Spaß auf und vor der Bühne. Mitreißende Afrobeat-Klänge und funkige Titel wie „Abidjan Chaud“ entzündeten ein wahres Rhythmus-Feuerwerk. „Sababou Ibrahim“ begann eher getragen und steigerte sich zu einem swingenden Takt. „Un, Deux, Trois, Quatre“ entwickelte unter der Beteiligung der Zuschauer eine ganz besondere Dynamik.

Der Begriff Weltmusik ist hier nicht nur ein Modewort. Die sechs Musiker kommen von der Elfenbeinküste, aus Kuba und aus Deutschland und können sich nicht in der gleichen Sprache verständigen. „Unsere gemeinsame Sprache ist die Musik“, kündigte Posaunist Sieben das Stück „L`Amour“ an, eine Hommage an den Rhythmus, der ihre Kontinente verbindet.

Diese Art der Kommunikation funktionierte auf jeden Fall hervorragend. Die Zuschauer bejubelten die rasante Performance mit anhaltendem Applaus. Seit eineinhalb Jahren stehen die Musiker zusammen auf der Bühne. Kennengelernt hat sich das Sextett bei einer Jam-Session in Südfrankreich. Bleibt zu hoffen, dass diese außergewöhnliche Besetzung noch viel öfter in der Region zu hören sein wird.

