Die Wiederkehr des Trimm-dich-Pfads

Tobias Dreher stellt auf der Bühne die Planungen des Büros Sinai vor. © kge

Im Laufe des Konversionsprozesses findet immer wieder die Franklin Factory statt, bei der interessierte Anwohner darüber informiert werden, wie das neue Stadtviertel gestaltet werden sol len. Veranstalter ist die städtische MWS Projektentwicklungsgesellschaft. In der letzten Factory, die in der Turnhalle der ehemaligen Elementary School stattfand, ging es jetzt um die Sport- und Grünanlagen auf Franklin.

Das Interesse der Anwohner ist groß, etwa 70 Leute waren trotz Hitze gekommen. „Auf Franklin gibt es 50 Hektar Grünfläche, das ist ein großes Areal, das für Sport und Freizeit genutzt werden soll“, sagte Achim Judt, der Geschäftsführer der MWSP. „In den letzten Tagen haben wir aufgrund der Hitze bemerkt, was passiert, wenn es an Grünflächen mangelt. Diese sind wichtig für das Klima. Auch die Lebenseinstellung der Menschen verändert sich, Work Life Balance ist ein Thema. Man sucht sich die Wohnung nicht nur nach praktischen Gesichtspunkten aus, sondern achtet auch auf die Umgebung.“

Während auf dem Taylor-Gelände eine Skateranlage entsteht, gilt auf Franklin die Boulder-Halle als Pionier-Einrichtung. Demnächst startet der erste Bauabschnitt für die Gestaltung der Außenflächen. „Die Sportangebote, die bereits vorhanden sind, sollen weitergeführt und vertieft werden“, so Tobias Dreher vom Planungsbüro Sinai. Das Woods Memorial Stadium muss abgerissen und komplett neu gebaut werden. Ab Oktober dieses Jahres wird hier eine „Kampfbahn Typ C“ für vielseitige Nutzung entstehen. Der Sportplatz wird nicht eingezäunt, so dass jeder dort joggen kann, der möchte. Auf einer zusätzlichen Sportwiese können Hobbyfußballer kicken oder Freunde des Paraglidings Übungsläufe proben. Etwas aufpoliert und weiterhin genutzt werden das Basketballfeld in der Wasserwerkstraße und die Panzerhalle. Dort soll zusätzlich ein Kleinspielfeld entstehen.

Auf einem Sport Loop, der sich durch das ganze Areal schlängelt, wird es einen geteilten Weg mit verschiedenem Belag geben, einer davon ist ideal zum Rollen, der andere zum Laufen.

Das absolute Highlight wird jedoch der Trimm-dich-Pfad. Richtig gehört, denn dieser kommt im ganz neuen Gewand daher. Er ist jetzt ein Bewegungsparcours für „Calisthenics“ mit mehreren Stationen. Bei Sportlern kommen diese neuen Pfade gut an. „Der Parcours soll für Leute jeden Alters und jeden Sportlichkeitsgrads sein. Er ist frei zugänglich, und man kann selbst entscheiden, ob man nur nebenbei aus Spaß ein paar Geräte ausprobiert oder ein anspruchsvolles Workout macht“, sagte der Sportwissenschaftler Oliver Seitz bei der Vorstellung.

Die Klettergeräte dort können auch schnell und unkompliziert zu einem Kinderspielplatz umfunktioniert werden. Bis 2023 sollen die Bauarbeiten der Grün- und Sportflächen dann abgeschlossen sein. kge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019