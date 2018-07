Digitale Vernetzung der Angebote

Anzeige

Auch die Tarife stehen schon fest. Eine Stunde kostet 2,90 Euro. Für 16 Stunden werden 39,90 Euro fällig. Der Zahlungsprozess sei komplett digitalisiert und damit vollkommen transparent, informierte Julia von Eseweck von Franklin Mobil. Für Vielnutzer sei eine Flatrate oder ein Credit System denkbar, fügte ihr Kollege Andreas Mattolat hinzu. Durch effizientes Fahren sei es den Nutzern sogar möglich, die Batterie der Fahrzeuge aufzuladen. Für die Zukunft sei eine Flotte mit bis zu 20 elektrisch betriebenen Fahrzeugen angedacht, so Oliver Leicht. Darüber hinaus werde es die Möglichkeit geben, einen Kleintransporter zu mieten, der auch Menschen mit Behinderung oder eingeschränkter Mobilität zur Verfügung stünde.

Alle Informationen können die Bewohner zukünftig auf einer eigenen App abrufen. „Diese funktioniert 24 Stunden an sieben Tagen der Woche“, betonte Andreas Mattolat. Die Nutzung der eigens für die Bewohnerschaft zur Verfügung stehenden Anwendung sei kostenfrei, wie er betonte. Für das Quartier stünde darüber hinaus ein soziales Netzwerk zu Verfügung, über das die Bewohner untereinander kommunizieren könnten.

„Der Aufwand lohnt sich“, glaubt Andreas Mattolat. „Wir wollen damit nachbarschaftliche Werte und eine proaktive Quartierentwicklung unterstützen“, wie er hervorhob. Denn wer sich einigele, der lebe nicht nachhaltig. „Auf diese Weise können sich die Bewohner gleichfalls über das Angebot an Kitas oder Schulen in ihrem Umfeld informieren“, wie er unterstrich. Darüber hinaus sei es lokalem Gewerbe möglich, sich auf diese Weise zu präsentieren. „Von der Englisch-Nachhilfe bis zum quartierinternen Friseursalon ist dann alles dabei“, zeigte sich Julia von Eseweck überzeugt. „Heute schon sind die Laufgruppe sowie das Boulderhaus mit einer Anzeige präsent“, so die Mitarbeiterin von Franklin Mobil.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.07.2018