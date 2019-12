Diskussionen zum Park- und Verkehrskonzept auf Spinelli-Gelände

Von Roger Scholl

„Sie wissen jetzt am besten Bescheid über Spinelli“, wandte sich Bürgermeister Michael Grötsch als Sitzungsleiter am Ende der Debatte um das Konversionsgebiet an die Käfertaler Bezirksbeiräte und die Bürger, die die Sitzung im Kulturhaus verfolgten. Die Verwaltung hatte auf Bitte der Stadtteilpolitiker umfassend über das neu zu entwickelte Quartier informiert. Kritische

...