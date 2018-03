Dörr als neuer Revisor gewählt

Mannheim. Käfertal. Löwenjäger. Traditionelles Spargelessen mit Verleihung des "Goldenen Spargel" an Prof. Dr. Karl-Heinrich Esser. Laudator ist Dr. Christian Specht. Specht weist den beruflichen Werdegang Essers auf und gibt zu, die Nähe zur Fasnacht sei durch den Kuss einer "überragenden" Prinzessin geweckt worden. Im zweiten Lebensweg des neuen Trägers des goldenen Spargel, so Christian Specht, könne er wegen seiner Nähe zur Kunst auch als "Perlenfischer" bezeichnet werden. Esser setze sich nachhaltig in die Entwicklung junger Menschen ein und betreue sie wie ein Coach. "Er ist ein Meister des Netzwerkens und ist Omnipräsent", fügt Specht hinzu und legt Parallelen zu einem seiner aus Verlegertätigkeit stammenden Bücher "Das kleine Fresserle". Doch in der Rolle als Vorsitzender der Heinrich-Vetter-Stiftung lege er eine gute Figur ab. Bild: Markus Proßwitz / masterpress / images4.de ++++ Archivbilder und weitere Motive finden Sie auch in unserem OnlineArchiv. www.masterpress.org oder über das Metropolregion Rhein-Neckar Bildportal images4.de ++++

