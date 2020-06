Drei Konzerte im Trommelpalast

Nach der corona-bedingten Pause startet der Trommelpalast in der Turbinenstraße mit kleinen Konzerten in seinen Kultursommer. Drei Top-Bands aus der Region sind ab 3. Juli mit sommerlich-heißen Rhythmen und viel Percussion zu erleben.

Am Freitag 3. Juli, stehen Mr. Jones mit handgemachter Gitarrenmusik mit spanisch-kubanischem Sound auf der Bühne. Mocábo macht am Freitag 17. Juli, weiter, die Musiker stehen für leidenschaftliches Gitarrenspiel, spanische Texte und karibische Rhythmen. T.O.M gastiert am Freitag 31. Juli, im Trommelpalast, die Band zelebriert Rock-Perlen der 70er Jahre. Der Eintritt kostet pro Konzert zwölf Euro, die Besucherzahl ist begrenzt, Einlass jeweils nur von 19.30 bis 20 Uhr. Eine Reservierung ist erforderlich unter tickets@trommelpalast.de, sie muss mit Angabe der Personenzahl, der Namen, Adressen und Telefonnummern per E-Mail vorgenommen werden und ist verbindlich. Bei Absage oder Nicht-Erscheinen ist der Eintrittspreis zu entrichten, Sitzplätze werden zugewiesen. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020