Dringender Wunsch nach dauerhaftem Zuhause

Nein, freudige Nachrichten konnte der Vorsitzende des Gehörlosen-Vereins beim Neujahrsempfang im Gehörlosentreff auf dem Franklin Areal nicht verkünden. Die vor 18 Monaten bereitgestellten Räume, die als Treffpunkt und Büro dienen, müssen bereits Ende Juli wieder geräumt werden. „Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, da wir davon ganz kurzfristig erfahren haben“, erklärte der Vereinsvorsitzende Peter Oedingen. Der Traum ist und bleibt, eine Bleibe mit kleiner Küche zu finden, in der dann auch Versammlungen stattfinden können.

Neuer Antrag nötig

Sein Dankeschön richtete er an seinen Vorstandskollegen Werner Magin, der den Raum mit gebrauchtem Mobiliar ausgestattet hat. Einen Blumenstrauß als Dankeschön für die Hilfe – „wann immer sie gebraucht wird“ – überreichte Vorstandsmitglied Christine König-Bittner der Geschäftsführerin vom Gesundheitstreffpunkt, Bärbel Handlos. Da die Bezuschussung der Stadt Mannheim nur bis zum 30. Juni gesichert ist, muss erneut ein Bewilligungsantrag ab dem 1. August eingereicht werden. Erfreulich sei auch der neue Bildschirm, für den es einen Zuschuss der AOK gab, der zukünftig auch für Sendungen für Gehörlose wichtig ist.

In der Flüchtlingsarbeit, so erklärte Oedingen, bringen sich die Gehörlosen immer noch ein. Sie kümmern sich weiterhin um die Migranten aus Syrien, die jetzt Deutsch in Sprache und Schrift in Karlsruhe erlernen. Es gäbe noch vieles, was auch für die Gehörlosen wichtig sei. So ist es nach dem Notfallausweis ein weiteres Ziel, dass die Mobiltelefone mit einer Not- und Hilferuftaste ausgestattet werden. Auch die gute Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus, wo auch gehörlose Frauen Hilfe finden, würdigte der Präsident.

Was aber vor allem fehle, seien Dolmetscher. Ihr Einsatz, wenn sie bei Veranstaltungen gebraucht würden, sei mit hohen Kosten verbunden, die von den Gehörlosen nicht gestemmt werden könnten. Auch bei diesem Neujahrsempfang übersetzte Tamara Miehlbradt als Gebärdensprachdolmetscherin. Für die taub-blinden Menschen übersetzte Marijane Varsek. Bei dem Neujahrsempfang konnte Peter Oedingen unter den Gästen Stadträte und Vorsitzende verschiedener Organisationen begrüßen. Die Grüße des Gemeinderates und des Oberbürgermeisters überbrachte Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Sie, die in ihrer Rede immer wieder betonte, dass Mannheim eine vielfältige Stadt und die Inklusion wichtig sei, konnte aber mit keinen positiven Nachrichten, zu neuen Räumlichkeiten, auf die die Gehörlosen hoffen, aufwarten. Freundlieb lobte den Verein, der Pioniergeist und den Mut, neue Wege einzuschlagen, bewiesen habe. Nach den offiziellen Worten waren die Gäste zu einem kleinen Imbiss eingeladen. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019