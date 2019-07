Ein Fest der afrikanischenRhythmen

Famoudou Konaté, der „Maître Djambé“ aus dem westafrikanischen Guinea, und die Gruppe „Manden Djara“ feierten jetzt zusammen mit dem Publikum eine temperamentvolle afrikanische Party im Trommelpalast. Hausherr Dirk Friedrich freute sich, dass so viele den „Buschtrommeln gefolgt“ seien. „Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, afrikanisches Wetter zu erzeugen“, begrüßte er die Gäste. Bereits zum dritten Mal stand Konaté hier auf der Bühne und begeisterte das Publikum mit einer spektakulären Performance.

Die Gruppe versprühte in jedem Augenblick eine unglaubliche musikalische Energie. Epische Trommelhiebe wurden von Call-and Response-Gesängen begleitet. Dabei entzündeten die Trommler ein Gemisch von unterschiedlichen Rhythmen, die sich zu einer einzigartigen musikalischen Einheit verbanden. Während die drei Bassdrums die Melodie erzeugten, improvisierte der Djembe-Solist mit dynamischer Leidenschaft. Mit polyphoner Rhythmik und repetitiven Klangmustern spielten sich die Musiker in fast tranceartige Ekstase.

Traditionelle Tänze

Dazwischen gab es für das Auge traditionelle Volkstänze. Mit fliegenden Armen und Beinen bewegten sich die Musiker in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Konaté selbst nahm sich eher zurück, um dann immer wieder mit kräftigen Handschlägen virtuose Akzente auf der Djembé zu setzen.

Er gilt als einer der letzten großen Meistertrommler Afrikas und beherrscht das gesamte rhythmische Repertoire seines Volkes, der Malinké Hagana. Dabei kann er auf ein eindrucksvolles Künstlerleben zurückblicken: Der ehemalige erste Solist des berühmten „Ballets Africains de Guinée“ etablierte sich Mitte der 1980er Jahre als einer der ersten guineischen Schlagzeuger als Lehrer und Performer in Europa. 1996 zeichnete ihn die Akademie der Künste in Berlin mit einem Ehrentitel aus. Er war der erste afrikanische Musiker, der einen Sitz an einer akademischen Einrichtung in Deutschland innehatte. Nach wie vor ist es ihm ein Anliegen, die musikalische und tänzerische Kultur seines Heimatlandes zu verbreiten und zu erhalten. Neben traditionellen Rhythmen und Liedern der Malinkè-Musik präsentierte Konaté im Trommelpalast auch eigene Arrangements und Kompositionen.

Auch Billy Nankouma Konaté, sein im pfälzischen Dudenhofen lebender Sohn, hat sich der traditionellen Musik verpflichtet. Mit der Gruppe „Manden Djara“ hat er eine Auswahl professioneller Perkussionisten und Tänzer um sich geschart. Die Zuschauer ließen sich gleich von der guten Laune anstecken und feierten das Ensemble euphorisch. Der treibende Sound riss viele von den Stühlen und animierte zum Tanzen.

