Ein Hoch aufs Miteinander

Der Schulchor erfreute mit Frühlings- und Sommerliedern. © Osthues

Anna weinte bitterlich, sie hatte ihre Teilnahmekarte für das Gewinnspiel verloren. Schulleiterin Christine Spiegel-Dumont tröstete die Kleine, die kurz darauf ihren großen Auftritt hatte. Die Achtjährige spielte ein Solo auf der Querflöte zur Eröffnung des bunten Bühnenprogramms. „Auf los geht‘s los – ab in den Hof“ war das Motto beim Schulfest der Bertha-Hirsch-Schule.

Auf dem Schulhof waren zahlreiche Mitmach-Stände aufgebaut. „Drei Jahre lang hatte die Schule kein Schulfest mehr gefeiert“, erklärte die Schulleiterin. Erst wurde der wunderschöne Erweiterungsbau der Bertha-Hirsch-Schule errichtet, und eigentlich sollte der Schulhof schon fertig sein. Die Baufirma habe zumindest die Fläche für die Stände freigeräumt, so dass die Kinder spielen und den Hof nutzen können. „Bald soll alles fertig sein.“

Eigenes Lied zur Begrüßung

„Hier ist das Rott, das sind wir, Kinder aus sieben Ländern“: Mit dem Schulsong begrüßten die Kinder ihr Publikum. Weiter ging es mit „Swing“ und dem weltgrößten Xylophon-, Glockenspiel- und Boomwhackers-Orchester der Zweitklässler unter Leitung von Julian Wittig. Der Schulchor, von Sebastian Osswald geleitet, erfreute nicht nur mit Frühlings- und Sommerliedern, sondern präsentierte auch einen Ausschnitt aus seinem neuen Musical zur Geschichte der Arche Noah – einstudiert in Kooperation von Vogelstangschule und Vogelstang-Kantorei. Im Juli feiert man Premiere. Birgit Draht, Musikpädagogin der Musikschule, hatte im Rahmen des instrumentalen elementaren Klassenmusizierens mit mehr als 50 Erstklässlern Franz Schuberts „Moment Musical“ einstudiert.

Gäste vollauf begeistert

Ein herrlicher Spaß war das „Wasserballett“ der Drittklässler unter Leitung von Andrea Zegowitz und Jenny Teske. Alina, Melda, Bartu und fünf weitere Schüler der vierten Klassen präsentierten ihr Umweltprojekt. Ein weiterer Höhepunkt war die Eigenkomposition der vierten Klassen, entstanden in Kooperation mit der Pop Akademie, allen Lions Clubs sowie fünf Mannheimer Schulen. Ihr Song „Mutig sein“ handelte von Mut und vom Träume erfüllen.

Danach ging es raus in den Hof zum Flashmob „Giants“: Schüler und Lehrer machten es vor, am Schluss tanzten alle gemeinsam. „Sensationell, ich bin total begeistert“, so Janos Iffland, der Vater von Zweitklässler Ben. Auch Lumturije Trepqa, Mutter von Drittklässlerin Arita und Erstklässlerin Melisa, war begeistert: „Die Kinder haben toll mitgemacht, das finde ich gut.“ ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019