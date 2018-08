Ein Leben für die Inklusion

Anzeige

33 Jahre stand sie im Dienste der Reha Südwest gGmbH – am 1. September wird Eva-Maria Wittmann in den Ruhestand gehen: Aus diesem Grund wurde sie jetzt von Freunden und Weggefährten in der Geschäftsstelle in der Enzianstraße in Käfertal gebührend verabschiedet. „Abschied zu nehmen von Eva-Maria Wittmann, bedeutet Abschied zu nehmen von einem Urgestein der Inklusion“, meinte die Geschäftsführerein der Reha Südwest, Mirjam Weisserth. Sie sei stets mit großem Herzen für andere dagewesen.

Zahlreiche Ehrengäste

Mehr als drei Jahrzehnte Netzwerkarbeit Nach ihrem Realschulabschluss 1969 in Mannheim und einem Freiwilligen Sozialen Jahr besuchte Eva-Maria Wittmann die höhere Fachschule für Sozialwesen und beendete die Schule 1975 als Dipl. Sozialpädagogin(FH) mit der Fachrichtung Jugend -und Erwachsenenbildung. Nach zwei Jahren Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt im Jugendamt Mannheim absolvierte sie eine Schreinerlehre. Als Internatsleiterin war sie an der Staatlichen Schule für Gehörlose und Schwerhörige in Neckargemünd tätig. Am 1. Juli 1985 übernahm sie die Leitung des integrativen Kindergartens Regenbogen. 1996: ambulante Frühförderung wird in interdisziplinäre Frühförderstelle umgewandelt 2000: Eröffnung des Werner-Hülsstrunk-Hauses, Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung, im Rott. 2001 übernahm Wittmann die Regionalgeschäftsführung der Regenbogen gGmbH. 2008: Eröffnung der inklusiven Krippe. 2011: Inklusionsbegleitungsdienst eröffnet mit Schwerpunkt frühkindlicher Bildung und Schule. 2013: Aufbau eines Beratungs-und Begegnungszentrums in der Enzianstraße in Käfertal. 2014: Geschäftsführerin nach Zusammenschluss in Reha-Südwest Regenbogen gGmbH, Gesellschaft für Inklusion. red

Viele waren gekommen: zahlreiche Gäste aus Politik, angeführt vom Bundestagsabgeordnetem Nikolas Löbel, dem Mitglied des Landtages, Stefan Fulst-Blei, der Landtagsabgeordneten Elke Zimmer, Sozialbürgermeister Michael Grötsch, zahlreiche Stadträte und Bezirksbeiräte, Kooperationspartner aus der Wirtschaft, Manfred Baumann, Vorstandssprecher der VR Bank Sandhofen und viele weitere Vertreter der Wirtschaft und Netzwerkpartner.

„Dass so viele da sind, ist Ausdruck der hohen Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit“, erklärte Mirjam Weisserth und erinnerte daran: Als Eva-Maria Wittmann im Juli 1985 zum Unternehmen gekommen sei, sei die Welt noch eine andere gewesen. Dass Inklusion mittlerweile eine große Rolle spiele, dazu habe die langjährige Geschäftsführerin der Reha-Südwest Regenbogen gGmbH mit einem großen Anteil beigetragen. „Menschen mit Behinderung stehen bei ihr im Mittelpunkt. Die gleichberechtigte Teilnahme am Leben und Arbeiten sind ihr wichtig“, so Weisserth.